Congresso sezionale “IL CORAGGIO DI EDUCARE”: relatore Dirigente Scolastico

Carmen Campo

La sezione Uciim “Gina Falletta” celebra il Congresso sezionale in occasione

dell’apertura dell’ anno sociale 2024, per il rinnovo degli organi della sezione.

Si terrà venerdì prossimo, 10 novembre 2023, presso la Chiesa Santa Chiara, il tema

affrontato sarà “Il coraggio di educare”. All’evento, in programma dopo la

celebrazione della Santa Messa delle ore 18,00, dopo i saluti e la relazione di fine

mandato della Presidente di sezione Marilena Giglia , del Consulente Ecclesiastico

Don Giuseppe Maniscalco, del Consigliere Nazionale Uciim Simona Iannicelli,

interverrà Carmen Campo, Vicario Uciim Regione Sicilia e si procederà alla

proclamazione dei nuovi eletti.

Durante il Congresso verranno nominati altresì, i delegati per la partecipazione del

Congresso regionale, che si terra il 18 novembre 2023 a Palermo, per poi celebrare il

XXVI Congresso nazionale a Roma il 18 gennaio 2024 dal Tema “PERSONA E

SOCIETA’ NELL’ERA DIGITALE: UNA NUOVA PAIDEIA”

.