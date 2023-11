Torna a Licata, dal 10 al 12 novembre 2023, la festa di San Martino con un programma ricco di eventi. Il Comune di Licata guidato dal sindaco Angelo Balsamo organizza un fine settimana all’insegna della tradizione, del buon cibo, del buon vino e del divertimento.Lo rendono noto l’assessora allo Sport, Turismo e Spettacolo Maria Sitibondo, l’assessora all’Agricoltura Maria Platamone e l’assessore con delega alla Cultura Salvatore D’Addeo.

Gli stand enogastronomici, situati all’interno della suggestiva piazza Sant’Angelo, saranno la vetrina perfetta per i prodotti enogastronomici, espressione della tradizione agricola locale.Nel lungo fine settimana di San Martino le aziende coinvolte offriranno la migliore immagine del tessuto economico locale: vini DOC, gastronomia di eccellenza, aziende di trasformazione di prodotti locali, associazioni di tutela dei prodotti agricoli. Gli espositori, per accogliere i visitatori, saranno coadiuvati dagli alunni e dai docenti dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto “Filippo Re Capriata” di Licata. Tanto spazio verrà dedicato anche ai più piccoli con l’installazione di gonfiabili, all’interno della piazza, a cura di una nota azienda locale, leader a livello internazionale nel settore dei giochi per bambini. L’evento si concluderà domenica mattina con la “Scoperta dei giochi antichi”, a cura del Gruppo Scout Licata 1 e sempre in Piazza Sant’Angelo, dove i bambini potranno rivivere i giochi popolari della tradizione siciliana.