Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, prima di lasciare Agrigento ha incontrato la stampa per un saluto alla città, prima di recarsi a Roma per il suo nuovo incarico da dirigente generale di pubblica sicurezza. “Sono stati otto mesi dove abbiamo lavorato in modo sistematico come una squadra di calcio, dove io sono stato il direttore tecnico di una squadra, il vicario è stato il mister, il mio capo di gabinetto il capitano e gli altri sono stati tutti i giocatori di questa partita. Abbiamo lavorato di corsa, e abbiamo portato a casa la promozione senza perdere neanche una partita ma è stato un lavoro corale, da mediani”, dice il questore Ricifari. “Lascio una provincia che ha capito alcuni concetti, come prevenzione e sicurezza che fino a ieri si traducevano nel ‘si è sempre fatto così’ e che ha invece scoperto che si può fare di più, meglio e diversamente nel rispetto della tradizione, ” ha concluso Ricifari. Tanti auguri caro Questore Ricifari per il suo nuovo incarico a Roma.