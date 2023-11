Lite tra vicini di casa a Canicattì. Non si conoscono i motivi che hanno portato una donna, 35enne del luogo, ad evadere dai domiciliari e, all’improvviso, a minacciare con un coltello i vicini di casa. Paura tra i residenti che hanno lanciato l’allarme al 112 e sul posto sono arrivate le volanti della polizia del locale commissariato che hanno avuto non poche difficoltà a calmare gli animi degli esagitati. Sono tre le persone denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche vilipendio delle forze armate; la 35enne è stata tradotta presso il carcere di Agrigento.