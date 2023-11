Momenti di panico nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento, dove i residenti di un’abitazione si sono ritrovati faccia a faccia con un serpente lungo un metro e mezzo che era riuscito ad intrufolarsi in casa. Il rettile, di proprietà di un uomo che abita in zona, è riuscito a scappare dalla teca e attraverso una finestra aperta è entrato nell’appartamento al primo piano della palazzina.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori ed è sopraggiunto anche il proprietario del pitone. Il serpente, dopo due ore di ricerche, è stato rinvenuto sotto l’armadio. È stato lo stesso proprietario a riacciuffarlo e riportarlo all’interno della teca. Sono in corso verifiche nei confronti del collezionista per verificare il possesso della regolare documentazione che gli consente di detenere il pitone in casa. Se così non fosse rischierebbe una mula e una denuncia per omessa custodia di animale.