“Mi fate schifo cari razzisti”. Il ristoratore Gianluca Graci, titolare della pizzeria “Fauzzeria” di Licata, denuncia con un lungo post pubblicato lo scorso 4 novembre su Facebook episodi di razzismo avvenuti all’interno dell’attività commerciale. Un “caso” che ricorda quello avvenuto tre mesi fa nel ristorante Ginger di Agrigento.

Queste le parole del ristoratore licatese: “Alla soglia del 2024 devo ancora sentire certi discorsi: sai io non vengo più nella tua pizzeria perché le ultime due volte ho trovato due ragazzi di colore dietro il bancone.” Oppure: “Ma io non ti dico che sono sporchi ma già a vedere che mettono le mani negli ingredienti mi fa senso”. E ancora: “Sei in un paese piccolo e devi capire che piano piano potresti perdere clienti.” Infine: “ Pure i tuoi colleghi hanno ragazzi di colore ma li tengono in cucina e non si vedono.”

Il titolare del locale si sfoga su Facebook: “Mi fate schifo, sappiatelo! I “neri” sapete cosa hanno di diverso dai “bianchi”? Che hanno visto la fame e hanno voglia di riscattarsi. Hanno voglia di imparare, di lavorare e di riemergere. Mi fate schifo – conclude Graci – Vergognatevi!”