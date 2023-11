“La morte per overdose di una giovane riberese di 33 anni è una tragedia che colpisce non solo la famiglia, gli amici, gli affetti più cari, ma anche un’intera comunità. Un fatto triste che deve indurci a riflettere e che ci chiama ognuno alle proprie responsabilità: come politici, come insegnanti, come sacerdoti, come genitori. Ai genitori e ai familiari di Keila vanno la mia solidarietà e le più sentite condoglianze.

E’ la terza volta, purtroppo, che capita una tragedia del genere nel giro di tre anni a Ribera. Sul piano della repressione forze dell’ordine e magistratura hanno fatto tanto in questi anni raggiungendo risultati significativi, ma evidentemente non basta. Serve uno sforzo maggiore, soprattutto sul piano sociale e culturale, con delle mirate campagne di sensibilizzazione contro l’uso delle droghe a partire dalle scuole. Non possiamo lasciare soli i nostri ragazzi”.

Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.