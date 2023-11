Ravanusa. Incontro a Palermo tra l’amministrazione comunale e l’assessore regionale alle infrastrutture Aricò. Dalla finanziaria i soldi per pagare gli affitti agli sfollati. Si accelerano i tempi per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana dei luoghi colpiti dallo scoppio.

Continua l’azione dell’amministrazione comunale di Ravanusa guidata dal sindaco Salvatore Pitrola per potere dare una sistemazione alle famiglie che sono rimaste senza casa dopo la tragica esplosione dell’11 dicembre del 2021. Il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Calafato ed il capo dell’ufficio tecnico del comune Sebastiano Alesci sono stati ricevuti a Palazzo dei Normanni dall’assessore regionale alle infrastrutture Alessandrò Aricò e dal deputato Giusy Savarino. Nel corso della riunione la delegazione di Ravanusa ha relazionato sullo stato del progetto di riqualificazione urbana dell’area devastata dallo scoppio e di delocalizzazione delle famiglie un tempo residenti in quella zona del paese. Inoltre, si è parlato in maniera approfondita sulla risoluzione di alcune problematiche legate alle abitazioni non fatiscenti individuata grazie alla fattiva collaborazione del Genio Civile di Agrigento. Ed ancora è stata manifestata la difficoltà legata alla mancanza di fondi utili al pagamento del contributo sul canone di locazione da destinarsi alle famiglie ancora oggi sfollate. In particolare questo problema è stato generato da un’errata imputazione del capitolo di spesa attraverso cui la Protezione Civile avrebbe dovuto disporre gli aiuti in favore della cittadinanza coinvolta. Giusy Savarino, con l’assenso e la fattiva collaborazione dell’Assessore Alessandro Aricò, secondo quanto tecnicamente suggerito dal Dirigente Generale della protezione Civile, l’ingegnere Salvo Cocina, si è dichiarata disponibile a presentare, in sede di discussione e approvazione della finanziaria regionale, una richiesta di rimpinguamento dello specifico capitolo di spesa da destinarsi esclusivamente alle esigenze delle famiglie ravanusane, proprietarie delle case danneggiate, perché le stesse siano tutelate nel pagamento del canone di locazione con riferimento anche retro-attivo alle annualità 2023 e 2024. Infine, il deputato regionale Giusy Savarino, l’assessore Alessandro Aricò ed il Presidente Renato Schifani, hanno rassicurato i presenti in merito alla procedura di finanziamento del progetto di delocalizzazione e rigenerazione urbana che porterà al più presto all’appalto dei lavori perché si possa porre una soluzione definitiva ai disagi che attualmente stanno vivendo le famiglie colpite dall’esplosione in primo luogo e la comunità di Ravanusa tutta.