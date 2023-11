Incidente stradale lungo la strada statale 122, tra Canicattì e Serradifalco, con una donna di trentadue anni che ha riportato ferite ed è stata condotta all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con codice giallo. La conducente, a bordo di una Fiat Cinquecento L, pare si sia scontrata con il guardrail dopo aver colpito il carrello trainato da un trattore, secondo una preliminare ricostruzione dell’incidente.

L’urto contro le barriere è stato notevolmente violento, provocando l’intervento immediato dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltanissetta e di una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Gli operatori hanno provveduto ad estrarre la trentaduenne dalle lamiere del veicolo. La conducente è stata successivamente trasferita all’ospedale di Caltanissetta con codice giallo, ma fortunatamente non risulta in pericolo di vita. A seguito dell’incidente, si è verificato un rallentamento del traffico in entrambe le direzioni.