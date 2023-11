Siciliacque ha interrotto l’esercizio dell’acquedotto Fanaco causando l’interruzione della fornitura idrica ai comuni di Canicattì, Casteltermini, Ravanusa e al Nodo Voltano ad Aragona il quale, a sua volta, ha comportato la riduzione della fornitura idrica ai comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Porto Empedocle e alle utenze del Voltano. Per questo motivo, la distribuzione potrebbe subire degli slittamenti. Non appena Siciliacque avrà ripristinato le dotazioni idriche, la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

È in programma mercoledì prossimo, dalle 8:10 alle 16, secondo quanto comunicato ad Aica da E-Distribuzione, l’interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti siti in contrada Mendolito a Sciacca e, di conseguenza, lo spegnimento della centrale di sollevamento Sabella che alimenta le contrade Cutrone, Montagna, Siracusa, Portolana, San Calogero, Campello, Grande Valle e le vie Cava dei Tirreni, Monte Kronio, Tacci e degli Aceri dove la distribuzione idrica potrebbe subire degli slittamenti. Non appena E-Distribuzione avrà ripristinato la fornitura di energia elettrica, sarà riattivata la centrale di sollevamento Sabella ma, anche in questo caso, la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici.