In poco più di due settimane i prezzi dei biglietti aerei per volare su Sicilia e Sardegna nel periodo natalizio hanno registrato aumenti vertiginosi che raggiungono, a seconda della tratta, punte del +78%. Lo denuncia oggi il Codacons, associazione dalle cui denunce sono scaturite le due indagini dell’Antitrust sul caro-voli in Italia.

In particolare l’associazione ha messo a confronto la sua precedente indagine condotta il 2 novembre scorso e relativa alle tariffe dei voli per Sicilia e Sardegna per le partenze a ridosso di Natale, con i dati raccolti oggi sulle piattaforme di prenotazione specializzate, scoprendo che in pochi giorni i prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle.

Il rincaro più forte riguarda la tratta Torino-Cagliari: partendo il 24 dicembre (entro le ore 17) si spendevano 84 euro acquistando il biglietto il 2 novembre scorso (volo di sola andata), mentre oggi servono almeno 150 euro, con un incremento del +78,5%. E proprio i voli da Torino per le isole mostrano un andamento del tutto anomalo: se si parte il 22 o il 23 dicembre, i prezzi risultano inferiori rispetto a quelli venduti a inizio novembre, con una discesa fino al -24% per la tratta Torino-Catania. Questo potrebbe dipendere da un possibile aumento dei collegamenti tra la città piemontese e le isole nel periodo natalizio – spiega il Codacons.

I costi

Per volare da Roma a Catania partendo il 22 dicembre, il biglietto passa dagli 82 euro di inizio novembre agli attuali 127 euro, con un aumento del +54,9%; da 94 euro a 140 euro se si parte il 23 dicembre (+48,9%). +34,4% la tratta Roma-Palermo con partenza il 22 dicembre.

La tratta Milano-Catania rincara del +48,5% in pochi giorni (da 165 euro a 245 euro partendo il 23 dicembre), mentre da Firenze a Catania occorre mettere in conto una maggiore spesa del +33,7% partendo il 24 dicembre (entro le ore 17): da 181 euro del 2 novembre ai 242 euro attuali.

Proibitivi i biglietti da Bologna: servino 342 euro per volare il 22 dicembre a Palermo (+32,5% su inizio novembre), 314 euro se si parte il 23 dicembre, e 291 euro se si è diretti a Cagliari il 22 dicembre, con un rincaro in questo caso del 64,4% (aumenti superiori al 52% se si parte il 23 o 24 dicembre).

Aumentano del 60,7% i prezzi dei voli da Venezia su Cagliari, con il biglietto del 23 dicembre che passa dai 145 euro di inizio novembre agli attuali 233 euro.

Confronto dei prezzi dei biglietti

Roma-Catania

22 dic da 82 euro a 127 euro +54,9%

23 dic da 94 euro a 140 euro +48,9%

24 dic (entro le ore 17) da 83 euro a 85 euro +2,4%

Milano-Catania

22 dic da 206 euro a 240 euro +16,5%

23 dic da 165 euro a 245 euro +48,5%

24 dic (entro le ore 17) da 178 euro a 213 euro +19,7%

Firenze-Catania

22 dic da 242 euro a 273 euro +12,8%

23 dic da 286 euro a 287 euro +0,3%

24 dic (entro le ore 17) da 181 euro a 242 euro +33,7%

Torino-Catania

22 dic da 239 euro a 201 euro -15,9%

23 dic da 273 euro a 207 euro -24,1%

24 dic (entro le ore 17) da 157 euro a 204 euro +29,9%

Bologna-Catania

22 dic da 231 euro a 249 euro +7,8%

23 dic da 238 euro a 249 euro +4,6%

24 dic (entro le ore 17) da 197 euro a 264 euro +34%

Roma-Palermo

22 dic da 93 euro a 125 euro +34,4%

23 dic da 143 euro a 136 euro -4,9%

24 dic (entro le ore 17) da 118 euro a 109 euro -7,6%

Milano-Palermo

22 dic da 184 euro a 187 euro +1,6%

23 dic da 220 euro a 234 euro +6,3%

24 dic (entro le ore 17) da 205 euro a 218 euro +6,3%

Torino-Palermo

22 dic da 237 euro a 271 euro +14,3%

23 dic da 269 euro a 273 euro +1,5%

24 dic (entro le ore 17) da 230 euro a 211 euro -8,2%

Bologna-Palermo

22 dic da 258 euro a 342 euro +32,5%

23 dic da 314 euro a 314 euro 0%

24 dic (entro le ore 17) da 226 euro a 261 euro +15,5%

Milano-Cagliari

22 dic da 127 euro a 152 euro +19,7%

23 dic da 112 euro a 115 euro +2,7%

24 dic (entro le ore 17) da 135 euro a 135 euro 0%

Torino-Cagliari

22 dic da 211 euro a 181 euro -14,2%

23 dic da 150 euro a 145 euro -3,3%

24 dic (entro le ore 17) da 84 euro a 150 euro +78,5%

Venezia-Cagliari

22 dic da 194 euro a 233 euro +20,1%

23 dic da 145 euro a 233 euro +60,7%

24 dic (entro le ore 17) da 138 euro a 170 euro +23,2%

Bologna-Cagliari

22 dic da 177 euro a 291 euro +64,4%

23 dic da 153 euro a 233 euro +52,3%

24 dic (entro le ore 17) da 126 euro a 196 euro +55,5%

Elaborazioni Codacons su dati della piattaforma specializzata Skyscanner