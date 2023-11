Entra in una pizzeria da asporto, minaccia il titolare con un coltello e si fa consegnare l’incasso della giornata. È successo poco prima dell’orario di chiusura dell’attività commerciale in via Tenente Colonnello La Carrubba, nel centro di Canicattì. Un rapinatore solitario si è presentato nella pizzeria gestita da un trentanovenne del posto con volto travisato da sciarpa e cappello. Una volta dentro ha estratto un coltello intimando al titolare di consegnargli i soldi in cassa, circa 250 euro. Poi la fuga a piedi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini. Al vaglio le telecamere presenti in zona che potrebbero fornire un aiuto nell’individuare il malvivente.