Scoprire le antiche terme mettendosi nei “panni” di un cittadino romano del IV secolo a.C.. Ma scoprire anche un sito che è un tesoro sconosciuto che, lontano dalla magnificenza dei templi della Valle dei Templi, tiene ben nascosta la sua bellezza, restituita da poche settimane alla comunità. Protagonisti i ragazzi per questo laboratorio gratuito in programma domenica prossima (26 novembre) alle 11 all’antiquarium di Vito Soldano, a pochi chilometri da Canicattì (AG), attività che fa parte del lavoro di valorizzazione dell’intera area archeologica, nato dalla collaborazione tra il Parco della Valle dei Templi e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento, a cui CoopCulture contribuisce con il suo lavoro sul territorio. Nell’area archeologica di Vito Soldano sono conservati i resti di un edificio termale degli inizi del IV secolo d.C.: da qui prenderà spunto il laboratorio didattico (per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni) Le terme degli antichi romani a Vito Soldano. Dopo aver appreso la storia dell’area archeologica, ai piccoli partecipanti saranno spiegati gli aspetti curiosi dell’organizzazione della domus romana. Con colla, colori, pietre, plastici e decorazioni varie ci sarà spazio per creare gli oggetti più disparati che ogni bambino potrà poi portare con sé. E prima di salutarsi, saranno chiamati a immedesimarsi, uno per volta, nei “panni” di un cittadino romano dell’epoca che si reca alle terme. Ingresso gratuito. Appuntamento nella corte davanti l’antiquarium