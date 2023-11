“Questo è un momento storico in cui le Isole non sono rimaste ferme. Segnalo a questo proposito un fatto storico in Sicilia reso possibile grazie al lavoro di Forza Italia e soprattutto al presidente della Regione, Renato Schifani, che è passato dalle parole ai fatti e ha mantenuto le promesse: un decreto importantissimo emesso recentemente e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale avalla per la prima volta un piano di sconti che prevede l’abbattimento dal 25% e fino al 50% delle tariffe aeree per i residenti siciliani per determinate categorie. Un grandissimo segnale che la Regione Sicilia ha dato ai propri cittadini. È un fatto storico, la politica ogni tanto e finalmente fa quello che deve fare ed è sul pezzo”. Lo ha dichiarato l’Onorevole Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera e presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi derivanti dall’insularità.

l’avviso della Regione alle compagnie aeree per sconti ai residenti in Sicilia

Pochi giorni fa è stato pubblicato sul portale della Regione Siciliana l’avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia e ridurre così gli svantaggi derivanti dall’insularità.

Si precisa che le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50 per cento sono gli studenti, i disabili con almeno il 67 per cento di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro. Per un errore materiale, in precedenza era stato comunicato l’inserimento di categorie non presenti nell’avviso.

Il contributo per le categorie prioritarie, i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo. In allegato l’avviso pubblicato, consultabile anche a questo link

La mossa di Schifani

Il governatore ha fatto del caro voli in Sicilia una sua battaglia personale, e la porta avanti praticamente dall’inizio del suo mandato. Adesso, in una conferenza stampa, ha illustrato cosa farà di concreto la Regione per permettere ai siciliani di abbattere i costi del viaggio.

Innanzitutto gli scontri, con un bando al quale le compagnie aree potranno decidere di aderire. ci sarà, in quel caso, uno sconto applicato subito, altrimenti l’utente potrà pagare e poi chiedere il rimborso. L’operazione sarà finanziata con i fondi sull’insularità, così come previsto dal nuovo articolo 119 costituzione. Lo sconto è riservato ai residenti in Sicilia per i collegamenti da e per l’Isola verso i tre aeroporti di Milano e i due di Roma e dovrebbe durare tredici mesi.