Avrebbe consegnato 25 mila euro alla figlia per occuparsi delle spese quotidiane e della sua assistenza durante un periodo di ricovero in ospedale. Una volta dimesso dalla struttura sanitaria ha chiesto indietro il denaro che però non ha mai riavuto. Un anziano canicattinese ha così deciso di presentarsi in commissariato e denunciare la figlia per appropriazione indebita. La donna, che secondo quanto ricostruito non avrebbe mai disconosciuto la somma ricevuta, avrebbe dichiarato di dover fare i conti e capire le spese affrontate durante il periodo di degenza del padre.