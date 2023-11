Si comunica che, per sopravvenute diverse esigenze di programmazione, lo spettacolo “UN FIDANZATO PER MIA SUOCERA”, previsto al Teatro Sociale di Canicattì in data 02 e 03 dicembre 2023, è rinviato a data da destinarsi.

Chi ha provveduto ad acquistare i biglietti può chiamare il 3519385514 per la richiesta di rimborso.