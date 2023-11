Incidente autonomo lungo la statale 640 in direzione Canicattì sud, quando un uomo a bordo di un SUV Peugeot 2008 ha perso il controllo del veicolo, sfondando tra i due guardrail e ribaltandosi. Nonostante la violenza dell’impatto, l’uomo è fortunatamente rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 insieme ai Carabinieri della compagnia di Canicattì per i necessari rilievi. In supporto, anche una volante della Polizia che si è occupata della gestione del traffico per garantire la sicurezza sulla strada. La tempestiva risposta delle forze di soccorso e dell’autorità competente ha contribuito a gestire la situazione in modo efficace e a garantire la sicurezza del luogo dell’incidente.