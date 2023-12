In merito ai forti ritardi nella fornitura idrica in alcune zone del paese di Racalmuto, il consigliere comunale Sergio Pagliaro, anche a nome dei consiglieri Carmelisa Gagliardo e Giuseppe Licata, impegnati per motivi di lavoro, ha incontrato il presidente del Consiglio di Amministrazione di AICA, società consortile che gestisce il servizio idrico.

“In molte zone del paese di Racalmuto, come il centro storico, contrada Caliato e contrada Serrone, si registra un ritardo nella fornitura idrica di circa 30 giorni, situazione intollerabile, in un paese civile, anche in considerazione di alcune famiglie che all’interno hanno disabili ed anziani, che necessitano di adeguata igiene personale. Tanti cittadini, continua Pagliaro, conseguentemente, sono costretti a rivolgersi a fornitori privati con notevole aggravio di spese. Il disservizio idrico crea grande malumore tra i cittadini che non si sentono tutelati dall’amministrazione comunale e chiedono con forza che si risolva al più presto il problema.Il presidente Cantone, che non era al corrente della grave situazione, ha mostrato sensibilità edisponibilità, facendosi carico della problematica rappresentata dal consigliere Pagliaro, che haringraziato per il suo interessamento, ed ha promesso che nei prossimi giorni verrà a Racalmuto,con i tecnici della società, per verificare se vi sono guasti e valutare eventuali nuovi allacci idrici in zone periferiche del territorio di Racalmuto “