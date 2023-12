Nell’ambito dei festeggiamenti dell’Immacolata Concezione, stasera (sabato 10 dicembre), a Campobello di Licata, nella chiesa di Gesù e Maria, con inizio alle ore 18,30, esibizione del Coro polifonico “Alma Laetitia Cantorum”. In mattinata, alle ore 9, celebrazione della santa messa. Con la presenza dei bambini e ragazzi dei gruppi di catechesi, alle ore 10,30, la celebrazione eucaristica. Alle ore 12, la terza funzione religiosa. In serata, alle ore 18,30, santa messa. Seguirà, alle ore 19,30, il sorteggio della statua dell’Immacolata. E’ la conclusione dei festeggiamenti in onore delle Vergine Immacolata, organizzati dall’Unità pastorale delle sacra Famiglia – Chiese Gesù e Maria e San Giuseppe.

Giovanni Blanda