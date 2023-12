Arrivo delle reliquie di Madre Teresa donate alla associazione ” Insieme per gli altri “. Dono prezioso non solo per l’associazione ma per tutta la comunità di Canicattì, verranno custodite nella Chiesa di San Diego. Le porterà don Baldo Reina che presiederà la celebrazione eucaristica alle1 9,00. Le reliquie di Madre Teresa, che si è occupata dei poveri più poveri, amata da tutti credenti e non, rimarranno per sempre tra noi. È un grande privilegio per tutti , Invochiamo la sua protezione su questa città.