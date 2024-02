Sono numerose le novi- tà in arrivo per l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Ad annun- ciarle il direttore sanitario della struttura, Giuseppe Augello, l’indo- mani dell’immissione in servizio di Fabrizio Alletto responsabile del re- parto di chirurgia.

«La scorsa settimana – dice Augello – l’Asp di Agrigento ci ha assegnato una nuova dottoressa che ha preso servizio al Pronto soccorso. Il primo marzo sarà invece la volta di poten- ziare la Pediatria, anche in questo ca- so con l’arrivo di un nuovo medico. A maggio, invece, prenderà servizio un ginecologo. Sia il pediatra che il gine- cologo sono di ruolo. Da un anno a questo parte sono una quindicina i medici che hanno preso servizio nel- la nostra struttura nonostante la ca- renza cronica di camici bianchi che si registra a livello nazionale. Abbiamo anche percorso la strada dei medici che arrivano dall’Argentina e devo dire che ne abbiamo già due in servi- zio. In questa direzione una grande mano d’aiuto ci sta dando l’ammini- strazione comunale di Canicattì per tutti gli adempimenti burocratici che sono necessari a far svolgere loro il lavoro di medico sul territorio italia no. Sul fronte della sicurezza – conti- nua Augello – abbiamo avuto presso il Barone Lombardo l’apertura del po- sto fisso di polizia, mentre con il Co- mune abbiamo stipulato una con- venzione che di fatto garantisce mag- giori controlli dei vigili urbani nell’a rea interna ed esterna dell’ospedale. Dal punto di vista strutturale qualche settimana addietro è stato approvato un progetto di efficientamento e ri- facimento del prospetto per un im- porto di circa cinque milioni e mezzo di euro. Mentre nelle prossime setti- mane inizieranno i lavori di adegua- mento sismico ed anti incendio. En- tro marzo – conclude Augello – sarà ultimato il primo step dei lavori del Pronto soccorso in maniera da avvia- re gli altri e concludere tra qualche mese gli interventi previsti».

«Questa amministrazione comu- nale – ha aggiunto il sindaco Vincen- zo Corbo – non ha mai abbassato la guardia sull’ospedale. Oggi siamo in una fase di potenziamento della struttura. Recentemente ho incon- trato il nuovo commissario straordi- nario dell’Asp il quale mi ha assicura- to il suo massimo impegno per il Ba- rone Lombardo».