FIORELLA MANNOIA annuncia per quest’estate tre concerti in Sicilia per “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra”, un nuovo tour che la vedrà affiancata da un’orchestra sinfonica in un importante anno: quello delle 70 candeline che l’artista romana festeggerà sul palco con il suo amato pubblico.

Le tre date siciliane del tour da non perdere:

9 agosto CATANIA – Villa Bellini all’interno della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST (organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest)

10 agosto PALERMO – Teatro di Verdura per DREAM POP FEST PALERMO (kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo)

12 agosto TINDARI (ME) – Teatro Greco con organizzazione di Puntoeacapo e in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti.

Il nuovo incredibile progetto live “Fiorella Sinfonica – Live con orchestra” sarà un tour che farà tappa nelle location più suggestive di tutta Italia, in cui l’artista sarà per la prima volta accompagnata da un’orchestra sinfonica. A dare il via a questi festeggiamenti live per Fiorella, il 3 giugno a Roma, tra le suggestive mura delle Terme di Caracalla, un importante e imperdibile concerto-evento speciale.

I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners e Oyà.