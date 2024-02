Il concentramento regionale di basket paralimpico per atleti con disabilità intellettiva e relazionale organizzato dalla Pro Sport Ravanusa, si trasforma in una festa di inclusione con gli atleti professionisti della Fortitudo Agrigento che militano in serie A2. Un ottimo segnale inoltre di come il territorio si sta preparando ad essere Capitale della Cultura 2025, anche attraverso momenti di inclusione sportivi.

Organizzati dalla Pro Sport Ravanusa, sotto l’egida della delegazione regionale della FISDIR Sicilia e con la collaborazione dell’ACSI Sicilia, si è svolto Sabato scorso a Porto Empedocle presso l’impianto sportivo del PalaMoncada, il concentramento Regionale a squadre di Pallacanestro, riservato ad atleti tesserati con società affiliate alla FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale).

Alla manifestazione hanno partecipato decine di ragazzi provenienti da tutto il territorio siciliano, nella classifica a squadre hanno prevalso gli atleti dell’A.S.D. Disabili Erei di Piazza Armena, seguiti dai ragazzi del sodalizio Mimì Rodolico di Mazara del Vallo, seguiti dalla Pro Sport Ravanusa.

Per la FISDIR Sicilia, capitanata dalla delegata regionale Roberta Cascio ancora una dimostrazione di crescita non solo della federazione stessa ma di tutto il movimento paralimpico siciliano.

Nota lieta di inclusione prima della manifestazione dove gli atleti paralimpici si sono incontrati con i più blasonati atleti della Fortitudo Agrigento squadra professionista militante nel campionato di serie A2, agli ordini del mister Marco Calvani che proprio prima della manifestazione paralimpica hanno svolto il lavoro di rifinitura prima della partenza per Trieste, naturalmente alla fine dell’allenamento non sono mancati degli scambi con i ragazzi speciali e foto inclusiva di rito.