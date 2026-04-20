C’erano anche i canicattinesi: Leonardo Pansica, Angelo Centorbi, Mssimo Bonsangue, Carmelo Ferranti e Salvatore Bongiorno alla quinta edizione della Rando Areusa Off Road, che si è svolta il 12 aprile 2026, con partenza e arrivo a Belvedere (Siracusa).

Un appuntamento sempre più apprezzato dagli amanti della mountain bike nel Sud Italia. Organizzata dalla ASD Nuova Ortigia con il patrocinio del Comitato CSAIn Sicilia, la randonnée ha visto la partecipazione di circa 60 ciclisti divisi tra due percorsi: uno lungo da 105 km e uno corto da 58 km.

L’evento, non competitivo, ha offerto un’esperienza immersiva tra natura e storia, attraversando cave, boschi e sentieri tecnici della zona iblea. Tra i tratti più suggestivi, la valle dell’Anapo e il bosco dei Giarranauti. Non sono mancati passaggi impegnativi e momenti di condivisione, nel pieno spirito randonnée.

Apprezzata anche l’organizzazione, con ristori lungo il percorso e accoglienza finale tipicamente siciliana. La Rando Areusa si conferma così un evento capace di unire sport, scoperta del territorio e convivialità.