“Approvato in via definitiva al Senato il ddl della Lega per l’istituzione della figura dell’agricoltore come custode dell’ambiente e del territorio. Con questa norma si riconosce per legge il ruolo sociale dell’agricoltore, quale figura con una funzione fondamentale per proteggere il paesaggio e l’ambiente, contrastare lo spopolamento. La nuova legge sostiene progetti, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali, per realizzare opere di manutenzione e protezione del paesaggio agrario. Viene istituita, inoltre, la Giornata nazionale dell’agricoltura e il premio al merito ‘De Agri Cultura’”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana.