un violento incendio ha scosso la tranquillità di Via Don Guanella a Naro. Fortunatamente, grazie all’intervento rapido e coordinato di Vigili del Fuoco, Carabinieri e personale sanitario del 118, gli occupanti sono stati salvati, e la tragedia è stata evitata.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 23.30 quando una colonna di fumo nero si è levata da un appartamento al terzo piano di un edificio residenziale. I Vigili del Fuoco sono stati i primi a rispondere, giungendo sul luogo con mezzi specializzati e personale addestrato per situazioni di emergenza.

I Carabinieri hanno collaborato strettamente con i Vigili del Fuoco per garantire la sicurezza della zona e avviare un’indagine sulla causa dell’incendio.

Il personale medico del 118, è intervenuto immediatamente per prestare soccorso agli occupanti. Fortunatamente, non si segnalano feriti.

Gli investigatori stanno analizzando le cause dell’incendio.