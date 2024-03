Il Movimento 5 Stelle Agrigentino nella sua interezza, solidarizza e aderisce alla mobilitazione, indetta per mercoledì 6 marzo, a salvaguardia delle Terme di Sciacca .

Da oltre nove anni i cittadini della provincia e di tutta la Sicilia non possono usufruire delle Terme di Sciacca, tale disagio ha creato in questi lunghi anni una vera contraddizione. Mancanza di un servizio per la salute dei cittadini, danni economici per tutto l’indotto, mancanza di occupazione per i nostri figli, turismo dimezzato e soprattutto non aver dato il vero valore ad un bene della natura esistente da più millenni.

Siamo pronti a supportare, incoraggiare e portare avanti qualsiasi iniziativa affinchè chi di dovere s’impegni alla riapertura per ridare splendore e giusta dignità ad un paese e ad una provincia sempre più dimenticata .

Tutti gli attivisti, i consiglieri, i deputati e i senatori del Movimento 5 Stelle sono a fianco del Comitato Civico Patrimonio Termale promotori e faro indelebile della questione Terme.

Coordinatore del M5S della Provincia di Agrigento Fabio Falcone