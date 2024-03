Dopo una serie di interventi in Aula e dopo avere sentito i pareri tecnici del collegio dei revisori dei conti, della Segreteria comunale e dell’Ufficio Tributi, il Consiglio comunale di Licata ha votato la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune. Sei 16 consiglieri presenti 12 hanno votato si (Caico, Callea, Curella, Sitibondo, Stefania Graci, Cosentino, Spiteri, Burgio, Parisi, Enzo Graci, Federico, Triglia), 3 no e 1 astenuto. I no sono dei consiglieri di Restart-M5Stelle Cammilleri, Cigna e Vicari. Astenuto Ripellino.

“Atto doloroso ma doveroso”, dice il sindaco Angelo Balsamo condividendo le parole del presidente del consiglio comunale Triglia a margine della votazione. “E’ un atto a favore della città, i cittadini devono abituarsi a pagare le tasse, è necessario aumentare le entrate. Stiamo facendo un’azione di equità sociale, non è un ‘azione contro chi non paga, ma ripeto i cittadini devono capire che le tasse vanno pagate”, ha concluso il primo cittadino.