Si è conclusa l’Assemblea provinciale di

Agrigento di Confcooperative, che ha visto la grande

partecipazione del mondo imprenditoriale cooperativo

agrigentino.

Partecipata dalle Istituzioni con interventi di elevato spessore da

parte dell’Arcivescovo S.E. Mons. Damiano, del Vice Prefetto di

Agrigento Dott. Fabio Magnano e dalla Fondazione Comunitaria

di Agrigento-Trapani con la presenza del Direttore Giuseppe La

Rocca. Rimarcata, dal Presidente Matina, l’importanza della

cooperazione – quale pilastro imprescindibile per l’economia del

nostro territorio – (continua) – Sta assolvendo a quel principio

primogenito di “funzione sociale”, già riconosciuto all’art.45 della

nostra Costituzione –

La provincia di Agrigento con 330 realtà cooperative, è la prima

provincia in Sicilia per numero di imprese cooperative

(rapportate alla popolazione) – la politica ed il Governo non possono essere distratti da questo –

(afferma Matina).

La relazione del presidente Matina, ha sottolineato l’importanza dell’unità e della partecipazione alla

vita della Confederazione – Far crescere (afferma) un comune senso di appartenenza ad una

Organizzazione solida e coesa –

Numerosi gli interventi nel dibattito con i cooperatori, assolutamente costruttivi nella visione del

nuovo piano politico-sindacale dell’Organizzazione agrigentina per il prossimo quadriennio di

attività.

Antonio Matina, imprenditore e cooperatore sociale da 20 anni impegnato al servizio del terzo

settore, già presidente della sede di Agrigento e Vice Presidente regionale, viene riconfermato

all’unanimità da tutto il movimento cooperativo agrigentino.