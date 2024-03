E’ una bimba di palermitana di otto anni affetta da Deficit Citrullinemia tipo I, una malattia rara che può in forma grave causare insufficienza epatica, la paziente trapiantata numero 3mila di Ismett, che oggi a Palermo celebra l’importante traguardo, raggiunto in 25 anni di attività. Nel centro, nato nel capoluogo siciliano grazie alla partnership internazionale fra Regione siciliana e il centro medico dell’Università di Pittsburgh (Upmc, University of Pittsburgh Medical Center), da luglio 1999 sono stati eseguiti 2400 trapianti da donatore cadavere e 600 da donatore vivente.

Di questi i trapianti pediatrici sono stati 342. “Un traguardo, frutto del lavoro di una rete di medici, operatori e professionisti della sanità siciliana, reso possibile soprattutto grazie ai donatori e alle loro famiglie”, ha detto Angelo Luca, direttore Irccs Ismett -. Un risultato frutto di una catena di solidarietà e di tecniche innovative. Un’impresa collettiva di solidarietà che oggi dà speranza a miglia di pazienti e di loro famiglie”. Con il 10% dei pazienti provenienti da altre regioni italiane per eseguire un trapianto e il 5% proveniente da altre nazioni, Ismett continua a essere un centro di riferimento nazionale e internazionale.

In 25 anni, Ismett ha trasformato la vita di innumerevoli pazienti, mettendo fine ai ‘viaggi della speranza’, eseguendo 1.628 trapianti di fegato, 854 di rene, 222 di polmone, 234 di cuore, 5 di pancreas e 57 trapianti combinati. Il programma di trapianto di polmone di Ismett è stato riconosciuto dal Centro nazionale trapianti come quello con la migliore curva di sopravvivenza in Italia per la sua eccellenza e per la gestione dei casi più complessi, come i trapianti doppi (84%), i trapianti in emergenza (14%) e i trapianti combinati