Un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 640, tratto che collega Canicattì ad Agrigento. A scontrarsi una Fiat Panda e un furgone che trasportava bombole di Gpl. L’impatto è stato violento e in un primo momento si era pensato al peggio.

I conducenti dei due veicoli, sebbene sotto shock, sono rimasti miracolosamente illesi. Un elisoccorso era stato fatto atterrare in zona. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per gli accertamenti di rito ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. La viabilità per un paio di ore ha subito rallentamenti.