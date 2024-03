Premio alla carriera ONAV all’enologo siciliano, funzionario direttivo dell’IRVO, Gianni Giardina. Il premio, consistente in una spilla, è stato consegnato dal presidente nazionale Vito Intini in occasione del Congresso Nazionale ONAV svoltosi presso l’aula Magna dell’Università di Asti, sede del Corso di Laurea in enologia e viticoltura. “È sempre emozionante e gratificante ricevere un riconoscimento”, commenta l’enologo già vice presidente Nazionale dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, già vice presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappe e Acqueviti, già componente del Comitato Nazionale Vini DOP – IGP e della Commissione di degustazione d’Appello dei vini DOCG e DOC presso il Ministero delle Politiche Agricole, attuale presidente della Commissione DOC Sicilia 5 e di altre cariche legate al mondo vitivinicolo. Un premio che celebra la carriera di Giardina nell’ONAV: “In 33 anni abbiamo contribuito a diffondere la cultura del buon vino, del buon bere. In Sicilia, in particolare, in questi anni sono nate tutte le sezioni provinciali, a Palermo, a Enna, a Ragusa, a Siracusa, a Caltanissetta, a Messina e a Trapani”.

E proprio a giorni, il 21 marzo, verrà inaugurato il 27° Corso ONAV per assaggiatori di vino presso il Circolo Telimar, all’Addaura di Palermo. Tecnica di assaggio, legislazione ed etichetta dei vini, concetti di viticoltura, parametri analitici: sono solo alcune delle materie che verranno affrontate durante il corso. Quattordici lezioni a cadenza settimanale, sino al 6 giugno, giorno in cui si terrà l’esame finale consistente in una prova scritta e nella prova pratica di degustazione di cinque vini.