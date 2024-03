Negli ultimi giorni la stampa ci ha messo a conoscenza dell’inchiesta in corso denominata “Ianus”, ove il vicepresidente della Democrazia Cristiana Provinciale Giuseppe Alaimo risulterebbe indagato. Abbiamo apprezzato le immediate dimissioni dall’incarico provinciale e auspichiamo che valuti al più presto di intraprendere ulteriori azioni rispetto ai suoi incarichi

come consigliere e vicepresidente del Consiglio comunale della città di

Canicattì, soprattutto quando in quest’ultima veste deve rappresentare l’intero consiglio.

Pertanto, fino a quando non venga chiarita la sua posizione, il nostro vuole essere un invito

di buon senso e di etica politica per salvaguardare l’intero Consiglio Comunale evitando motivi di incompatibilità.

Con rispetto e stima per i ruoli che ognuno rappresenta, tanto ci sembrava doveroso a tutta la città di Canicattì e della provincia di Agrigento.

Coordinatore del M5S della Provincia di Agrigento Fabio Falcone