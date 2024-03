Un nuovo murales contro la guerra è stato realizzato a Favara. Il disegno, con la scritta “Palestina libera”, è apparso nella centralissima via Vittorio Veneto. L’opera è stata realizzata dall’artista Luca Palumbo; alla manifestazione hanno partecipato alcuni attivisti e associazioni come Liberarci, riprendendo il tema che nelle ultime settimane è comparso in tutto il mondo. Presente anche il banchetto dell’associazione Schierarsi per la raccolta firme in favore della proposta di legge per il riconoscimento dello Stato di Palestina come stato sovrano e indipendente, con Gerusalemme Est come capitale. Questa iniziativa legislativa popolare, avviata il 28 gennaio 2024, ha l’obiettivo di raccogliere almeno 50.000 firme per sollecitare l’Italia a conformarsi alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale. Mobilitazione che continua domani 24 Marzo, dalle ore 10:30 alle ore 13:00, in Piazzale Giglia a San Leone, Agrigento, dove i cittadini potranno esprimere il loro sostegno firmando la proposta di legge.