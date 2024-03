In vista delle imminenti elezioni nel Comune di Campobello di Licata, il gruppo civico “Partecipazione Politica” avanza la proposta risolutiva di un’alleanza notevole e coesa con altre unioni civiche, per meglio rappresentare e garantire la vigorosa identità politica della comunità.

Prendere nota da altre forze politiche frammentate, che mettono a repentaglio in primis le decisioni dei cittadini chiamati a votare, è il punto ambizioso da cui intende partire il gruppo civico “Partecipazione Politica” al fine di mettere da parte personalismi e megalomanie e porre invece l’attenzione unicamente su Campobello di Licata.

“Partecipazione politica” vuole dare concretezza alle idee di quei civici che nelle amministrazioni passate si sono sempre battuti in prima linea per il bene del paese, proponendo oggi una alleanza che possa rintracciare e appoggiare un unico candidato amministratore comunale degno e capace di mettere per inciso con le azioni un progetto comunale di ripristino commerciale e turistico e che dominato dal buon senso prenda atto delle esigenze della cittadinanza.

“E’ più felice quell’uomo che crede che la sua città natia sia il mondo intero, di quello che aspira a divenire più grande di quanto la sua natura gli consenta.” (Mary Shelley)