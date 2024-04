Carmelo Vella, 43 anni, originario di Canicattì, è stato dichiarato morto cerebralmente dai medici della prima rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo. Questa tragica conclusione arriva dopo l’incidente avvenuto venerdì mattina lungo la statale 115, in prossimità del bar Plano a Porto Empedocle.

Il grave incidente ha coinvolto diverse vetture, tra cui la Renault Clio guidata da Vella, che è entrata in collisione prima con un camion e poi con una Renault Twingo condotta da una donna di 57 anni proveniente da Aragona. Dopo un primo ricovero presso il “San Giovanni di Dio”, Vella è stato trasferito d’urgenza a Palermo, dove i chirurghi del Civico hanno eseguito un intervento delicato. Tuttavia, il quadro clinico del paziente è rimasto critico nonostante gli sforzi del team medico.Oggi, poco fa, è stata confermata la tragica notizia della morte encefalica di Vella, uomo di 43 anni, architetto e insegnante di scuola media. Resta sotto osservazione costante e sarà sottoposto a ulteriori esami nelle prossime ore.Gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi sull’incidente per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro avvenuto lungo la statale 115. La comunità di Canicattì è scossa da questa perdita, mentre le autorità continuano le indagini per determinare le cause e le responsabilità dell’incidente.