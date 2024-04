Un incendio si è sviluppato all’interno di una vecchia abitazione disabitata del centro storico nei pressi di piazza Fonte. Pare che all’interno ci fossero dei rifiuti. A lanciare l’allarme i residenti della zona; sul posto hanno lavorato per ore, anche con un po di difficoltà, le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che una volta spento il rogo hanno messo in sicurezza l’area. Presenti anche il personale dell’ufficio tecnico del comune . Non si registrano feriti.