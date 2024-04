Prosegue l’impegno di Aica contro la dispersione della risorsa idrica e non solo. Nel periodo compreso tra il 2 e il 5 aprile, gli operatori dell’Azienda hanno eseguito 11 interventi di manutenzione alle reti idriche e ai collettori fognari.

Nel dettaglio: a Raffadali sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sulle reti idriche che attraversano Nazionale, via Fiuggi e contrada Sant’Anna; a Sciacca sono stati effettuati un intervento di rifacimento del collettore fognario e la riparazione delle perdite idriche in via Ciro Menotti e della condotta idrica principale che attraversa via Monte Kronio e via Cava dei Tirreni;

due gli interventi di riparazione dei collettori fognari a Canicattì, nello specifico sono stati interessati dai lavori i collettori fognari insistenti in via Tamburello e in via Cartesio; a Casteltermini gli operatori hanno riparato il collettore fognario di via Diaz; ad Aragona sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica che attraversa via Trieste e i lavori di riparazione sulla rete idrica di contrada Carbonaio.