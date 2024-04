Cordoglio anche a Canicattì per la morte dell’attrice Paola Gassman. A ricordarla in queste ore l’artista Vito Avarello che nel 2008 l’aveva conosciuta insieme al marito Ugo Pagliai al teatro Pirandello di Agrigento. Da li era nata una profonda e sincera amicizia. Paola Gassman in quella occasione aveva firmato una nota critica ad una delle tante opere realizzate in questi anni da Avarello ed in particolare ad un disegno ispirato al romanzo di Andrea Camilleri “La Mossa del Cavallo”. “Un intensa espressione dell’animo femminile in un’immagine corale che esalta la fede” Con ammirazione, Paola Gassman. Questo quanto aveva scritto la figlia di Vittorio Gassman. “E’ andata via un’altra mia meravigliosa, gentile, generosa brava amica – scrive oggi Vito Avarello-. L’ho conosciuta- aggiunge- con il marito Ugo Pagliai. Una amicizia- conclude l’artista di Canicattì- che ho voluto tenere per me in segno di rispetto anche verso gli altri componenti della sua famiglia compreso Alessandro e Iacopo. Oggi però, appresa questa triste notizia, non ho potuto trattenere questa emozione. Addio cara Paola”.