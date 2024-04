Serata dedicata alla degustazione di piatti e vini tipici del territorio. Presente lo chef Pietro La Torre.

Castrofilippo il prossimo 24 aprile ospiterà la prima edizione di “Vini & Flora Spontanea” iniziativa organizzata dalle associazioni : “Produttori Cipolla Paglina”, “Pi Nichi e Pi Ranni”, “Usu Casa”. Il tema di questa prima edizione sarà “l’armonia del vino tra i profumi del campo” e vedrà la degustazione di piatti tipici a base di flora spontanea accompagnati da vini prodotti nel territorio agrigentino e siciliano. Inoltre, la serata vedrà la presenza della band musicale “Ruby & Co” per dare spazio al cantautorato italiano. L’inaugurazione della manifestazione sarà alle 19 in piazza Savatteri con l’apertura degli stand. Hanno aderito la Cantina La Torre, l’azienda agricola Lo Brutto, Provvidenza cantine e vigneti, feudi Regalpetra. La serata avrà anche un ospite d’eccezione lo chef Pietro La Torre che recentemente ha ricevuto a Roma il prestigioso riconoscimento di Ambasciatore Doc Italy premio istituito per dare merito a figure simbolo, che con il loro operato contribuiscono alla crescita dell’immagine e della notorietà dell’Italia, nei settori dell’enogastronomia, moda, giornalismo, artigianato e turismo. Obiettivo di “Vini & flora spontanea” è quello di valorizzare i vini ed i prodotti tipici dell’agricoltura locale ma principalmente di portare a Castrofilippo il maggior numero di visitatori per una migliore crescita economica e culturale del paese. Castrofilippo, in Sicilia ma non solo, è conosciuto per la sua ottima cucina e la produzione della Cipolla Paglina diventata negli anni presidio slow food per le sue rinomate caratteristiche. Sarà presente anche l’associazione Giubbe Verdi.