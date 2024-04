Il 12 aprile, giorno in cui ricorre il 99° anno dalla morte dello scienziato dottore Antonino Sciascia (nato a Canicattì il 19 novembre 1839 e morto il 12 aprile 1925) si terrà un convegno presso la sede del liceo scientifico a lui dedicato. Il convegno fa parte di un progetto promosso dal Lions club Castel Bonanno di Canicattì che mira a ricordare e rivalutare la figura di questo importante scienziato canicattinese a cui e’ stato sottratto ingiustamente il premio Nobel per la medicina. L ‘incontro sarà suddiviso in due momenti : la presentazione dell’annullo filatelico commissionato a Poste Italiane per commemorare il 185°anniversario della nascita dello scienziato canicattinese, promosso dalla prof.ssa Rosamaria Corbo, presidente del Lions Club e dai soci. In un secondo momento

sarà presentato il lavoro di ricerca realizzato dal gruppo di studenti che hanno aderito al progetto. Gli studenti delle classi 4 Es, 4 Ds e 3 Cs, coordinati dalla referente del progetto prof.ssa Farrauto Katia Farrauto e dai professori Rosangela Marchese e Alfonso Paolo Alessi, esporranno il lavoro multimediale che confluirà nella realizzazione di un QRcode descrittivo della vita personale e professionale di Sciascia nonché di immagini dei luoghi in cui ha vissuto e operato.

Saranno presenti S.E. il Prefetto di Agrigento; il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo; il presidente dell’Ordine dei Medici di Agrigento,la dirigente scolastica dei Licei di Canicatti dott.ssa Rossana Virciglio insieme alla Presidente e ai soci del Lions club Castel Bonanno.

Al fine di consolidare la memoria di Sciascia, il Lions Club Canicattì Castel Bonanno ha già deliberato l’istituzione di una borsa di studio per gli alunni delle classi terze della scuola media su argomenti STEM, valevole a partire dal prossimo anno scolastico in collaborazione con la dirigente scolastica del liceo scientifico di Canicattì.