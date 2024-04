“Esprimiamo solidarietà al sindaco di Palma di Montechiaro per il messaggio intimidatorio ricevuto che, di certo, non fermerà il suo impegno politico e la sua azione amministrativa. Siamo certi che Stefano Castellino reagirà con coraggio alle minacce. Noi amministratori, abbiamo il dovere di continuare a lavorare nell’interesse dei nostri concittadini e nessuno riuscirà a distruggere il cammino per la legalità”.

Lo hanno detto Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia.

“Esprimo tutta la mia vicinanza e la mia solidarietà al Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, vittima di un grave atto intimidatorio.

Sono assolutamente certo che Stefano non si farà minimamente intimorire dalle minacce ricevute e che continuerà a lavorare, come ha sempre fatto, per il bene della sua comunità. Auspico che gli autori di questo vergognoso gesto vengano individuati al più presto dagli inquirenti”, questo afferma il deputato agrigentino Calogero Pisano

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, condanna il vile gesto intimidatorio perpetrato contro il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, al quale rivolge sostegno e solidarietà rinnovandogli stima e apprezzamento. Miccichè aggiunge: “Sono certo e fiducioso che l’amico Stefano Castellino proseguirà il proprio compito assegnatogli dai concittadini con la stessa determinazione ed efficacia dimostrate ampiamente in sette anni di brillante sindacatura della città del Gattopardo. Episodi del genere non scalfiranno mai la tempra e il senso di responsabilità degli amministratori locali, ogni giorno sulla prima linea del fronte, non facile, del governo del territorio”.

«Apprendo dispiaciuta di atti intimidatori a Palma di Montechiaro nei confronti del sindaco di Fratelli d’Italia Stefano Castellino. A lui e alla sua famiglia la mia solidarietà, sono certa che non si farà condizionare nella sua azione amministrativa». Lo afferma Giusi Savarino, deputata regionale di Fratelli d’Italia.