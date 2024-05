Venerdì 17 maggio, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, in piazza Cavour, il consigliere comunale Pasquale Cucchiara, insieme ad un gruppo di cittadini iscritti alla CGIL, avvieranno un secondo banchetto di raccolta firme a sostegno dei quattro referendum, proposti dalla CGIL, per abolire i licenziamenti illegittimi (Jobs Act), limitare i contratti a termine e garantire la sicurezza negli appalti.

Per chi non riuscisse a raggiungere il nostro banchetto – dichiara il consigliere comunale Pasquale Cucchiara – ricordo che è anche possibile scegliere di firmare online validandosi con il proprio Spid sul sito www.cgil.it/referendum.

Ad ogni modo, la cittadinanza è invitata a sottoscrivere questi quesiti in quanto ritengo sia un’ esigenza del nostro tempo quella di rendere il lavoro dignitoso, stabile, tutelato e sicuro.

Saranno presenti anche i locali circoli ARCI e ANPI presieduti rispettivamente da Vincenzo Cassaro e Carmelo Castronovo.