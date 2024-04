Durante la seduta del Consiglio Comunale tenutasi ieri sera presso l’Aula consiliare di Raffadali “Dott. Franco La Porta” è stato approvato a larga maggioranza dei presenti, il bilancio di previsione 2024/2026

Il Sindaco di Raffadali, l’Avv. Silvio Cuffaro, manifesta grande soddisfazione perché “con l’approvazione di questo importante documento contabile si fornisce, già a partire dai primi mesi dell’anno, quel valido strumento che individua le risorse finanziarie destinate all’organizzazione di tutte quelle attività che sono stateprogrammate; un particolare riferimento è rivolto verso la possibilità di incremento della capacità assunzionale dell’Ente;il raggiungimento di questo obiettivo è il risultato di un proficuo lavoro dei funzionari e degli uffici che sono riusciti entro tempi tecnici adeguati a produrre tutta la documentazione utile per l’ottenimento dei relativi pareri, la presentazione e la successiva approvazione del bilancio di previsione 2024/2026”;

In questo modo si potrà lavorare per il raggiungimento di tutte quelle finalità che l’Ente si è preposto sulla base di una struttura di bilancio già determinata utile per l’attuazione delle sue funzioni durante il corso dell’anno.