“Il Governo Schifani trovi le risorse per garantire le attività dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa). È grave che l’esecutivo non abbia trovato le soluzioni normative e finanziarie necessarie, mettendo a rischio il monitoraggio e la tutela ambientale dei territori della nostra Regione e di conseguenza la salute dei cittadini”. Lo dichiara Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.

“Come denunciato dai suoi dirigenti – continua – ad oggi l’Agenzia può espletare soltanto gli atti indifferibili e urgenti, mentre non è possibile pianificare tutta l’attività di programmazione. Una situazione inaccettabile. Chiediamo quindi al governatore e all’assessore competente di provvedere urgentemente. Per quanto rientra nelle nostre facoltà siamo pronti a fare la nostra parte in Aula per il bene della Sicilia e dei siciliani”.