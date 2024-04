Scontro frontale tra due auto a Naro lungo la Ss 576. Il bilancio è di tre feriti, di cui un tredicenne, trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Sul luogo del sinistro stradale, che ha interessato una Fiat punto e uno Fiat Palio, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.