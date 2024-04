“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile stanno valutando il progetto di fattibilità dell’aeroporto del Mediterraneo, così come presentato da Giovanni Bologna, commissario straordinario del Libero Consorzio dei comuni di Agrigento”. Lo fanno sapere fonti siciliane della Lega a proposito dell’opera attesa da decenni. Nello specifico, proseguono le stesse fonti, “si tratta di uno studio economico finanziario per la realizzazione di uno scalo aeroportuale a servizio della provincia di Agrigento e della fascia centro meridionale della Sicilia, con un progetto che prevede un notevole bacino di utenza per un’opera pubblica fondamentale per il rilancio socio-economico del territorio”.