In una vibrante dimostrazione di democrazia partecipativa, i cittadini di Agrigento si sono riuniti in Piazza Municipio organizzato dal movimento “Agrigento in Comune”, vicino al Palazzo dei Giganti, per chiedere maggiore trasparenza e legalità nell’amministrazione comunale.

I cittadini, esasperati dalle notizie di presunta corruzione e malagestione dei fondi pubblici, hanno espresso il loro desiderio di un governo locale pulito e responsabile.

Nonostante l’assenza del sindaco Miccichè, impegnato in un incontro istituzionale a Palermo.

In conclusione, la manifestazione “Agrigento in Comune” è stata un chiaro segnale dell’impegno civico dei cittadini agrigentini, che non si accontentano più di promesse e parole, ma chiedono azioni tangibili per garantire un futuro migliore per la loro comunità.

Mohammed Jabir

CanicattiWeb è lieta di dare il benvenuto a Mohammed, un giovane e talentuoso studente che si affaccia al mondo del giornalismo con passione e determinazione. La sua fresca prospettiva e il suo impegno sono un valore aggiunto. Siamo entusiasti di ospitare i suoi articoli e di vedere crescere insieme questa nuova voce nel panorama giornalistico.