Entrano in un negozio di cosmetici a Madrid e pensano bene di rubare alcuni prodotti. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Quattro studentesse di un istituto superiore dell’Agrigentino, in gita di istruzione nella capitale spagnola, sono state fermate dalla polizia nazionale. Le ragazze, tutte diciottenni, sono in stato di fermo. Una “bravata” che potrebbe avere risvolti certamente non piacevoli.

Le studentesse sono state notate da una commessa del negozio che le ha viste nascondere sotto i giubbotti alcuni prodotti. La polizia nazionale è così intervenuta portando le quattro ragazze, che in quel momento si erano staccate dall’intero gruppo, in caserma. La merce sottratta è stata recuperata e riconsegnata al negozio.