In previsione dell’ampio afflusso di partecipanti e mezzi in transito per la manifestazione per 77° anniversario della strage di Portella della Ginestra organizzata dalla Cgil Palermo, la gestione della viabilità prevede che i mezzi provenienti da Palermo, percorrendo la Palermo-Sciacca (ss 624), nella fascia oraria tra le 8 e le 14, dovranno raggiungere il centro urbano di Piana degli Albanesi unicamente dallo svincolo di Altofonte.

I pullman invece dovranno raggiungere la stessa area sempre dalla SS 624, entrando dallo svincolo Piana degli Albanesi, direzione Portella della Ginestra.

L’Anas predisporrà segnaletica, presidi della polizia

Sarà predisposta segnaletica a cura dell’Anas e gli svincoli e i principali snodi stradali saranno presidiati dalle forze di polizia per gestire il traffico e fornire informazioni.

Gli ultimi dettagli dell’organizzazione sono stati messi a punto oggi durante la riunione tecnica convocata dalla Questura che si è svolta a fine mattinata per la predisposizione dei servizi connessi al 77° anniversario della strage di Portella della Ginestra.

Il programma della manifestazione della Cgil

La Cgil ha illustrato il programma delle iniziative previste per la giornata del 1° maggio, che inizieranno con la deposizione di una corona alle 8.30 al cimitero di Piana degli Albanesi.

Il programma della manifestazione prevede alle 9 il concentramento presso la Casa del Popolo di Piana, in via Giorgio Kastriota. La partenza del corteo per Portella della Ginestra, preceduto dalla banda di Mezzojuso “Giuseppe Petta”, è prevista alle 10 per raggiungere il pianoro di Portella, memoriale della strage. Al Sasso di Barbato si terrà il comizio conclusivo della manifestazione con gli interventi di Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo e di Serena Sorrentino, segretaria generale Fp Cgil nazionale. La cerimonia sarà introdotta dal minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. In apertura, i saluti di Maria Modica, responsabile della Camera del Lavoro di Piana degli Albanesi.

I pullman, raggiunto il centro urbano di Piana degli Albanesi, faranno una prima tappa in viale 8 Marzo (ufficio postale), dove lasceranno i manifestanti che partecipano al concentramento alla Casa del Popolo e quindi al corteo.

Il corteo, I pullman proseguiranno poi verso Via Martiri di Portella della Ginestra, dove potranno sostare a partire dal civico 161 (altezza Bar Cuccia) in attesa dell’arrivo del corteo. Le stesse indicazioni valgono con chi arriva con mezzo proprio.

Allo “scioglimento” del corteo (“casa del partigiano”), i manifestanti dovranno risalire celermente sui pullman e sulle auto e proseguire verso Portella Ginestra, per poi riprendere la marcia in corteo a circa 150 metri da Portella della Ginestra. Da qui i pullman e le auto proseguiranno verso l’area di sosta antistante il memoriale di Portella della Ginestra, come da schema di piano di sicurezza allegato, in cui sosteranno fino alla fine della manifestazione.

Al piano di sicurezza partecipano gli uffici della Questura, l’Arma dei Carabinieri, l’Anas, la Guardia di Finanza, i Comandi delle Polizie Municipali di Palermo, Altofonte, Monreale, Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato, la direzione viabilità della Città Metropolitana e la Cgil Palermo.